Jubilados y trabajadores de Pemex en La Paz denuncian suspensión de servicios médicos

Jubilados y trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en La Paz denunciaron la suspensión de servicios médicos, el desabasto de medicamentos y la cancelación de traslados a hospitales de alta especialidad, situación que —afirman— se mantiene desde octubre del año pasado.

Isaac Plancarte, jubilado de la paraestatal, explicó que alrededor de 500 trabajadores y derechohabientes en Baja California Sur se encuentran sin atención médica debido a presuntos adeudos de Pemex con proveedores subrogados.

“Tenemos la condición de que no tenemos medicinas, no tenemos envíos y no tenemos tampoco cirugías… hay personas con enfermedades crónicas que han interrumpido sus tratamientos.”

— Isaac Plancarte, jubilado de Pemex.

Los afectados señalaron que no cuentan con cirugías, envíos médicos ni acceso a tratamientos esenciales para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer. En varios casos, los pacientes han tenido que costear sus medicamentos y consultas particulares para no interrumpir tratamientos vitales, como la insulina.

De acuerdo con los manifestantes, Pemex mantiene una deuda millonaria con instituciones subrogadas, concentrándose la crisis en el consultorio LogiMedes de La Paz, lo que ha derivado en la negación del servicio médico y el abandono de pacientes.

Pemex posee un sistema médico institucional con hospitales de alta especialidad, clínicas satélite y más de un centenar de consultorios en el país; sin embargo, en Baja California Sur no existe hospital propio, por lo que los pacientes deben ser enviados a ciudades como Salamanca, Azcapotzalco o Picacho, traslados que actualmente no se realizan por falta de presupuesto, boletos de avión y viáticos.

Los trabajadores enfatizaron que operan en instalaciones estratégicas para el suministro de combustibles en la entidad —gasolina, diésel, turbosina y combustóleo— y que no buscan afectar las operaciones, sino exigir la restitución de su derecho a la salud.

Además, advirtieron que laboran en una zona considerada de alto riesgo industrial, lo que agrava la situación al no contar con atención médica disponible ante una eventual emergencia.

“Somos un punto rojo, un punto de riesgo… estamos expuestos a explosiones e incendios y no hay servicio médico. ¿A dónde nos van a mandar?”

— Trabajador de Pemex durante la protesta.

Entre sus demandas destacan el pago inmediato a proveedores médicos subrogados en Baja California Sur, el abasto urgente de medicamentos vitales —como oncológicos e insulina—, así como la reactivación de traslados y cobertura de viáticos a hospitales de tercer nivel de Pemex.

Los manifestantes indicaron que el caso ya fue expuesto ante el Congreso del Estado y autoridades locales, en espera de que la empresa atienda la problemática antes de que se registre una emergencia médica o un incidente mayor.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México