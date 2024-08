Alcaraz vence a Paul y se mete en semis del tenis de París 2024

El español Carlos Alcaraz se metió este jueves en semifinales del tenis olímpico al vencer al estadounidense Tommy Paul en dos parciales, un día después de caer en dobles en dupla con Rafael Nadal.

Alcaraz, ganador este año de Roland Garros y Wimbledon, dejó por el camino a Paul con parciales de 6-3 y 7-6 (9/7).

El encuentro empezó parejo hasta que con Alcaraz 3-2 y Paul al saque se dio el primer quiebre. Una devolución a los pies de un estadounidense que llegaba apurado a la red le dieron el quiebre al español y la energía necesaria para cerrar sin problemas el set 6-3 .

Heading for the SF 👉😁@carlosalcaraz fights past Paul 6-3 7-6 to reach the final 4 at the @Olympics #tennis pic.twitter.com/duODeWYPXz

— ATP Tour (@atptour) August 1, 2024