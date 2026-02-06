Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horario y dónde ver la inauguración

La espera ha terminado para el mundo del deporte. Este viernes 6 de febrero de 2026, se llevará a cabo la ceremonia oficial de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en la emblemática sede de Milán-Cortina, Italia.

El evento tendrá lugar en el legendario Estadio San Siro, marcando la primera vez en la historia que una inauguración de invierno se realiza en un recinto de tal magnitud futbolística, donde se espera la presencia de más de 80 mil espectadores y delegaciones de todo el planeta.

La inauguración está programada para iniciar a las 20:00 horas (tiempo local de Italia), lo que equivale a las 13:00 horas del centro de México. Durante el desfile de naciones, se espera que la delegación mexicana, aunque pequeña en número de atletas, destaque por su indumentaria tradicional, manteniendo la atención de los medios internacionales en disciplinas como el esquí alpino y el patinaje artístico, donde el país ha buscado consolidar su presencia en los últimos años.

El Comité Organizador ha confirmado que la temática de estos Juegos Olímpicos de Invierno se centra en la sostenibilidad y la innovación digital. A diferencia de ediciones anteriores, el encendido del pebetero olímpico integrará tecnologías de realidad aumentada y efectos visuales de última generación, simbolizando la unión entre la tradición alpina de Cortina d’Ampezzo y el dinamismo urbano de Milán.

El impacto económico y logístico de Milán-Cortina 2026

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno ha representado un reto logístico significativo para el gobierno italiano debido a la distancia de 400 kilómetros entre las dos sedes principales. Sin embargo, el uso de trenes de alta velocidad y una infraestructura conectada permitirá que los atletas y la prensa se desplacen de manera eficiente. Se estima que el evento generará una derrama económica superior a los 3,000 millones de euros para la región de Lombardía y el Véneto.

Para dar contexto a este evento, cabe recordar que esta es la tercera vez que Italia organiza unos juegos invernales, tras las ediciones de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006. En esta ocasión, la inauguración contará con la presencia de figuras de la política internacional y leyendas del deporte, bajo un estricto operativo de seguridad gestionado por la Interpol y las corporaciones policiacas locales para garantizar el orden durante las dos semanas de competencia.

