¡España es oro! La selección masculina de fútbol gana en los Juegos Olímpicos de París 2024

Después de 32 años, España volció a coronarse campeón olímpico en fútbol masculino, esta vez en suelo ajeno. En un emocionante partido disputado este viernes en el Parque de los Príncipes, La Roja venció 5-3 a Francia en tiempo extra, asegurando así su segundo oro olímpico.

El partido fue un verdadero espectáculo, lleno de drama y tensión. España se impuso en la prórroga gracias a dos goles cruciales de Sergio Camello, anotados en los minutos 100 y 120+1, que restauraron el ánimo del equipo tras un penal convertido por Jean-Philippe Mateta para Francia en el tiempo de descuento (90+3).

El gol de Mateta había igualado un marcador que parecía inalcanzable para los franceses, ya que España había tomado ventaja de 3-1 con una destacada actuación de Fermín López, quien anotó en los minutos 18 y 25, y de Álex Baena, que añadió otro gol al minuto 28.

Francia abrió el marcador con un gol temprano de Enzo Millot (11) y luego acortó distancias con Maghnes Akliouche (79).

Fermín López, de 21 años, terminó a solo dos goles del máximo goleador del torneo, Soufiane Rahimi, quien llevó a Marruecos, eliminado en semifinales por España, a la medalla de bronce con ocho anotaciones.

El joven jugador del Barcelona cierra así un mes inolvidable, en el que también fue parte del equipo mayor de La Roja que ganó la Eurocopa en Alemania, junto a Álex Baena. Su nombre ahora se inscribe junto a leyendas como Luis Enrique y Pep Guardiola, quienes lograron el primer oro olímpico para España en Barcelona-1992.

Francia, por su parte, tuvo que conformarse con la medalla de plata, la primera en su historia, un logro similar al de España en Tokio-2021, cuando jugadores como Eric García y Juan Miranda, ahora presentes en París, también alcanzaron la plata.

WHAT A MATCH! 🎉 SPAIN. WIN. #GOLD! 🇪🇸

In the men’s Olympic football with a 5-3 victory over France. It’s the highest scoring men’s final in olympic football history.

The win is Spain’s first gold in men’s football since Barcelona 1992 and a 5th Olympic medal in this event.… pic.twitter.com/1iJ323Chlk

— The Olympic Games (@Olympics) August 9, 2024