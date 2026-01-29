PlayStation Plus revela los juegos gratis de febrero 2026: Canelo Álvarez llega a PS5 y PS4

Sony Interactive Entertainment ha revelado oficialmente la lista de los juegos PlayStation Plus febrero 2026, sorprendiendo a la comunidad global con una selección que combina deportes, acción y aventura. A partir del primer martes del mes, los suscriptores de los niveles Essential, Extra y Deluxe podrán reclamar títulos de alto perfil, destacando la incorporación de Undisputed, el simulador de boxeo que cuenta con la imagen del campeón mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, disponible para las consolas PS5 y PS4.

Esta actualización del catálogo busca fortalecer la fidelidad de los usuarios tras un inicio de año competitivo en la industria del gaming. Además del esperado juego de boxeo, la suscripción mensual incluirá el aclamado título de acción Star Wars Jedi: Survivor, la experiencia cooperativa de It Takes Two y el frenético Ghostrunner 2. Estos juegos estarán disponibles para su descarga sin costo adicional para todos los miembros activos del servicio de Sony.

Para obtener el juego de Canelo Álvarez y los demás títulos, los usuarios simplemente deben acceder a la PlayStation Store desde su consola o aplicación móvil y añadirlos a su biblioteca antes de que termine el mes. Es importante recordar que, una vez reclamados, los videojuegos permanecerán en la cuenta del jugador siempre que mantenga una suscripción activa a PlayStation Plus.

Nuevos horizontes para el boxeo digital y el catálogo de PlayStation

La inclusión de Undisputed en los juegos PlayStation Plus febrero 2026 representa un hito para los fanáticos del deporte en México. Tras años de ausencia de grandes títulos de boxeo, la figura de Saúl ‘Canelo’ Álvarez encabeza una producción que utiliza escaneo facial de última generación y físicas de combate realistas. Según estadísticas previas de la industria, los juegos deportivos suelen incrementar la tasa de descarga en la región de Latinoamérica hasta en un 40%, lo que posiciona a Sony estratégicamente frente a competidores como Xbox Game Pass.

Con esta alineación, PlayStation reafirma su compromiso de ofrecer variedad, desde la narrativa épica de la saga de Star Wars hasta los desafíos de plataformas de Ghostrunner 2. La comunidad de Tribuna de México y los entusiastas de la tecnología deben estar atentos, ya que se espera que estos títulos generen un alto tráfico de descargas durante la primera semana de febrero.

