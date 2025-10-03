Juez concede amparo contra la prohibición de drones en malecón de La Paz

Un juez federal otorgó un amparo a un particular respecto a la disposición del uso de drones en el malecón de La Paz, BCS toda vez que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOSM-SCT3-2019, la medida debe ser regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no por el Ayuntamiento.

Hay que recordar que en septiembre de este año el Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, aprobó por unanimidad el uso, despegue, y aterrizaje de drones sin autorización dentro del espacio público que corresponde al malecón con la intención de priorizar la seguridad, la ordenación del espacio público y la convivencia ciudadana.

Lee más: Drones se suman a la vigilancia preventiva en Los Cabos

Desde entonces usuarios afines al uso de drones apelaron al uso de los mismos y señalaron que la medida vulnera garantías constitucionales al no poseer criterios claros, proporcionalidad ni mecanismos de regulación o autorización específicos.

Lee más: Aprueba Cabildo nuevo reglamento del Malecón de La Paz

En ese sentido, se espera que el Ayuntamiento de La Paz someta a revisión a la comisión correspondiente los lineamientos o algún mecanismo de autorización o excepción controlada, de lo contrario podría enfrentar una ola de recursos legales similares.