Viernes 3 de Octubre, 2025
BCS

Juez concede amparo contra la prohibición de drones en malecón de La Paz

Un juez federal otorgó un amparo para el uso de drones en el malecón de La Paz, medida que había sido prohibida por el Ayuntamiento.
Isabel Mercado
3 octubre, 2025
Drones en apoyo al medio ambiente

FOTO: Universidad Autónoma de BCS

Un juez federal otorgó un amparo a un particular respecto a la disposición del uso de drones en el malecón de La Paz, BCS toda vez que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOSM-SCT3-2019, la medida debe ser regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no por el Ayuntamiento.

Hay que recordar que en septiembre de este año el Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, aprobó por unanimidad el uso, despegue, y aterrizaje de drones sin autorización dentro del espacio público que corresponde al malecón con la intención de priorizar la seguridad, la ordenación del espacio público y la convivencia ciudadana. 

Desde entonces usuarios afines al uso de drones apelaron al uso de los mismos y señalaron que la medida vulnera garantías constitucionales al no poseer criterios claros, proporcionalidad ni mecanismos de regulación o autorización específicos.  

En ese sentido, se espera que el Ayuntamiento de La Paz someta a revisión a la comisión correspondiente los lineamientos o algún mecanismo de autorización o excepción controlada, de lo contrario podría enfrentar una ola de recursos legales similares.

