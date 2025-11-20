Juez de California desestima demanda por agresión sexual contra Vin Diesel

Vin Diesel ya no enfrenta la demanda por agresión sexual que interpuso una mujer que trabajó como su asistente en 2010. Un juez de California desestimó este miércoles la querella que acusaba al actor de la franquicia Rápidos y Furiosos de conducta sexual inapropiada.

La mujer, que en 2023 presentó la denuncia ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, alegó haber sido víctima de agresión durante el rodaje de Fast Five (Rápidos y furiosos: 5in control).

Desestimación de la demanda

El tribunal de jueces, encabezado por Daniel M. Crowley , sostuvo que el argumento de la demandante es “insostenible”.

Esta conclusión se considera contraria a la intención del código legal del estado de California.

. Otro factor determinante para denegar la causa fue la jurisdicción.

El tribunal argumentó que California no era la jurisdicción competente para presentar la denuncia.

Los hechos alegados por la exasistente de Diesel sucedieron en el año 2010 en una habitación de hotel en Atlanta, Georgia.

Detalles de la agresión y el despido

Según la denuncia, la demandante aseguró que el intérprete de Dominic Toretto la manoseó, la besó a la fuerza y se masturbó frente a ella. Estos eventos presuntamente ocurrieron en Atlanta, Georgia.

La agresión habría sucedido poco más de una semana después de que la mujer fuera contratada por Diesel y su productora, One Race Productions.

Un día después de los hechos, la mujer fue despedida por no corresponder a las insinuaciones del actor. La demanda también iba dirigida contra la productora One Race Productions y contra la presidenta de la compañía, Samantha Vincent. Según la víctima, Samantha Vincent, hermana de Vin Diesel, fue la encargada de comunicarle el despido.