¡Cacería internacional! Jueza de NY ordena capturar a ex regidor de Xalapa

La justicia de Estados Unidos ordenó la captura del político mexicano Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, por su presunta participación en la red criminal encabezada por Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo. Una jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió la orden de aprehensión por los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

A raíz de la decisión judicial estadounidense, la Interpol emitió una ficha de búsqueda internacional para localizar al también excandidato a diputado por el partido Movimiento Ciudadano.

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que García Peña habría facilitado recursos, tanto logísticos como humanos, para la realización de eventos masivos de la congregación religiosa, mismos que sirvieron de fachada para cometer los delitos graves.

Aunque su paradero es desconocido, reportes recientes indican que el exfuncionario podría encontrarse en Xalapa junto a su esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, actual regidora del municipio.

¿Qué nuevo proceso enfrenta Naasón Joaquín en Nueva York?

Aunque Naasón Joaquín García ya cumple una condena de más de 16 años en una prisión de California por el abuso sexual de tres menores y dos mujeres, el proceso en Nueva York es una causa penal completamente nueva y separada..

La fiscalía de Estados Unidos lo acusa de operar una red criminal a nivel federal al amparo de La Luz del Mundo, con la complicidad de familiares y otros líderes de la iglesia para abusar sexualmente de mujeres y menores durante años.

Los nuevos cargos que enfrenta el autodenominado “Apóstol de Jesucristo” incluyen conspiración para operar una red de crimen organizado, trata de personas mediante el uso de la fuerza y la coacción, y explotación infantil, entre otros.

MORENA defiende a la iglesia y critica detenciones

Mientras la justicia de Estados Unidos avanza, en México el senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, salió en defensa de la organización religiosa.

El legislador, quien es miembro de La Luz del Mundo, calificó de “irrisorio” y “de caricatura” el reciente arresto de 38 hombres en Michoacán que entrenaban con armas de réplica.

Los detenidos afirmaron pertenecer a un grupo de seguridad llamado “Jazer”, destinado a proteger a los líderes y las propiedades de la iglesia.



El senador Reyes Carmona argumentó que existe una “discriminación religiosa desmedida” contra los feligreses y que se deben separar los actos de la cúpula de la fe de las personas.