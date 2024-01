Jugadores de fútbol americano miden sus habilidades uno a uno en La Paz 

Buscando foguear el talento que existe por el fútbol americano en La Paz, más de 20 jugadores de edades entre los 15 y 30 años de edad se midieron en un torneo amistoso donde desarrollaron habilidades de competencia en una serie de tres juegos donde se medían uno a uno avanzando por el campo de juego hasta llegar a la zona de touchdown.

Muchos de los participantes son jugadores que actualmente están en las principales ligas de tocho y fútbol americano de la ciudad y están en competencia, este fin de semana se juegan las semifinales de la categoría sub 15.

El coach David Cristobal, encargado de la academia realizada en el campo del Ecoparque, habló de la importancia de eventos de dicha índole, ya que aseguró qué hay talento en esta zona de la república para el desarrollo del deporte pero no se ha explotado por completo.

Tal y como muchos otros deportistas lo han manifestado, el coach Cristobal afirmó que es una gran oportunidad el hacer eventos de preparación para que cuando asistan a las competencias, tengan una base sólida.

Uno de los jugadores únicos en su categoría de 15 años Fernando Medina, dijo que esta experiencia le ayuda bastante, a pesar de sentirse nervioso por lo que pudiera pasar, el enfrentarse a elementos de mayor nivel, le ayuda a prepararse para futuros compromisos.

“En este tipo de torneos es la primera vez que entro a participar, si me siento muy nervioso pero creo que todo esto me sirve como preparación, actualmente estamos en semifinales en mi liga, entonces esto me ayuda a prepararme y medirme para saber cómo está el nivel que tenemos, me tocó enfrentarme uno a uno contra mi coach y me ayudo bastante”.