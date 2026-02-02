Mundial 2026: Futbolistas del repechaje deberán pagar impuestos al SAT en México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado que todos los futbolistas extranjeros que participen en el torneo de repechaje de la FIFA previo al Mundial 2026 deberán cumplir con el pago de impuestos en México.

Esta medida aplica para los encuentros que se lleven a cabo en las sedes oficiales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde los atletas generarán ingresos gravables por su actividad profesional en territorio nacional bajo el concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La disposición legal establece que, al realizar una actividad remunerada en el país, los jugadores están sujetos a las leyes fiscales mexicanas, independientemente de su nacionalidad o del tiempo de estancia.

El SAT busca asegurar que la derrama económica generada por el Mundial de la FIFA 2026 cumpla con los lineamientos de transparencia y recaudación vigentes en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Este anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito deportivo internacional, ya que México será el anfitrión de este torneo eliminatorio clave. Los clubes y federaciones deberán gestionar las retenciones correspondientes para evitar sanciones por parte de las autoridades mexicanas.

Las sedes como el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA ya se preparan para recibir a las selecciones que buscarán los últimos boletos a la justa mundialista.

Impuestos y fútbol: el marco legal del Mundial 2026

Históricamente, los grandes eventos deportivos han gozado de ciertas exenciones, pero para la edición del Mundial 2026, la política fiscal de México es clara respecto a los ingresos individuales de los deportistas.

A diferencia de otros países que otorgan perdones fiscales temporales a la FIFA, el gobierno mexicano aplicará el ISR a los futbolistas que disputen el repechaje, considerando que su presencia en las canchas de CDMX, Jalisco y Nuevo León constituye una fuente de riqueza de fuente mexicana.

Se estima que las tasas impositivas podrían alcanzar hasta el 35% dependiendo de los montos percibidos por bonos y premios durante su estancia en el país.

Este rigor fiscal se suma a las auditorías que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado sobre la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y otros organismos deportivos en años recientes para regularizar los pagos a jugadores y cuerpos técnicos extranjeros.

