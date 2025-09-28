¿Quieres aprender a jugar golf? ofrecen clínicas gratuitas para mujeres y estudiantes

Reconocido como la meca del golf en Latinoamérica, Los Cabos sigue consolidándose como uno de los destinos más importantes a nivel mundial en este deporte. Su infraestructura de clase mundial ha permitido atraer torneos internacionales como el PGA Tour.

Sin embargo, conscientes de que el golf no es un deporte de acceso generalizado, Cabo Golf Club lanzó una iniciativa de clínicas gratuitas de golf dirigidas a mujeres, con el objetivo de fomentar la participación local y acercar este deporte a nuevos públicos.

Las clases, completamente gratuitas, ofrecen desde una introducción básica hasta aspectos técnicos, como el uso adecuado de los palos de golf. Los entrenamientos son impartidos por instructores profesionales en campos de primer nivel, facilitados por la Fundación Questro, comentó en entrevista Ricardo Reyes, director de Cabo Golf Club.

“La iniciativa fue abierta al público, con cupo limitado. Atendimos a 200 mujeres en diferentes horarios. El curso va desde la introducción al golf hasta enseñar qué palos se utilizan. Es una forma de acercar el deporte a la comunidad local,” expresó Reyes.

Además del enfoque en mujeres, el programa contempla una expansión al ámbito escolar, con el objetivo de integrar el golf como parte de la educación física en escuelas públicas de Los Cabos. La meta es formar a futuros golfistas profesionales locales, ofreciéndoles acceso a entrenamientos especializados y recursos sin costo.

“Queremos visitar escuelas y trabajar con los maestros de deporte para formar grupos de estudiantes interesados en aprender golf,” explicó Rigoberto Rodríguez, entrenador del programa.

El programa cuenta con el respaldo de la Federación Mexicana de Golf, que ya ha comenzado a formar alianzas con empresas y fundaciones interesadas en impulsar el desarrollo del golf a nivel nacional. A largo plazo, el objetivo es que jóvenes cabeños representen a México en torneos internacionales como el PGA Tour.