Juguetes chinos suben hasta 50% tras nuevos impuestos de México a pocos días de la celebración de Reyes Magos

En el marco del Día de Reyes, el precio de los juguetes chinos importados en México se ha disparado de manera significativa tras la entrada en vigor de los nuevos aranceles aplicados por el gobierno mexicano.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que los juguetes importados desde China pueden costar hasta un 50 % más que antes de la medida, un cambio que llega en plena temporada alta de ventas.

Los aranceles a productos provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales, como China, entraron en vigor el 1 de enero de 2026, con tasas que incluyen un 30 % en juguetes importados, lo que representa un incremento directo en los costos que enfrentan los distribuidores y minoristas.

De acuerdo con la ANPEC, este aumento de precio en los juguetes chinos no solo encarece los productos importados, sino que también genera un efecto inflacionario en el mercado en general, presionando al alza los costos de los juguetes fabricados en México.

Repercusiones para familias y comercio

El alza de hasta 50 % en los precios de los juguetes chinos se produce en una de las temporadas de mayor consumo del año, cuando muchas familias mexicanas compran regalos por el Día de Reyes. Este cambio ha provocado nerviosismo entre pequeños comercios que dependen de estas importaciones para mantener su oferta competitiva frente a opciones más costosas.

Representantes de la ANPEC han alertado además sobre el riesgo de que aumente la entrada de mercancía por vías no formales, ya que los mayoristas buscan evitar aranceles altos, lo que podría afectar aún más al comercio formal que cumple con regulaciones e impuestos.

La medida forma parte de una reforma más amplia a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que impone aranceles de hasta 50 % a más de mil productos importados de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, entre ellos China, India, Vietnam y Corea del Sur. El objetivo declarado del gobierno es apoyar la producción nacional y equilibrar la competencia con industrias locales.

El impacto inmediato en bienes de consumo como los juguetes chinos ha generado preocupación tanto entre comerciantes como en consumidores, que ahora enfrentan costos mayores en productos que durante años se ubicaron entre los más accesibles del mercado.

