“Luchando por una sonrisa”: juguetes llegarán a niños de La Paz este 24 de diciembre

Un gesto solidario en vísperas de Navidad

La campaña “Luchando por una sonrisa”, organizada por Radiante FM, TV Mar y CPS Media, culminará este 24 de diciembre con la entrega de juguetes a niñas y niños de la colonia Laguna Azul.

El evento, que nació con el propósito de recolectar regalos para las familias más necesitadas, se realizará en el kiosco de la comunidad a partir de las 9 de la mañana.

Organizadores presentes en la entrega

Los impulsores de la iniciativa, entre ellos Paquito Díaz y Carlos Alonso, anunciaron que estarán presentes para compartir con la ciudadanía y entregar personalmente los juguetes recolectados durante la campaña.

Un mensaje de esperanza y unión

La iniciativa busca reforzar el espíritu de solidaridad en estas fiestas, llevando un mensaje de esperanza a las familias paceñas.

“Luchando por una sonrisa” se ha convertido en un ejemplo de cómo la colaboración entre medios de comunicación, comunidad y voluntarios puede transformar la Navidad en un momento inolvidable para quienes más lo necesitan.

La entrega de juguetes en la colonia Laguna Azul este 24 de diciembre será más que un evento: será un recordatorio de que la solidaridad y la unión comunitaria pueden iluminar la Navidad de quienes enfrentan mayores necesidades.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO