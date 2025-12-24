Juguetes que pueden ser un peligro para tus hijos ¿Regalarás alguno de estos?

El más reciente análisis de calidad de juguetes realizado por Profeco detectó fallas significativas en varios productos populares que, aunque a simple vista parecen inofensivos, presentan defectos que pueden implicar riesgos físicos y de asfixia para los menores.

Organizaciones de protección al consumidor y expertos en pediatría recomiendan revisar cuidadosamente cada juguete antes de comprarlo o regalarlo.

El estudio de Profeco, basado en 680 pruebas realizadas a cuarenta modelos de juguetes de 25 marcas diferentes, reveló problemas de seguridad en una amplia variedad de productos dirigidos a niñas y niños de entre 3 y 13 años.

Defectos en pintura o piezas que se desprenden

Super Mario Movie Toad — pintura que se desprende fácilmente

— pintura que se desprende fácilmente Spin Master Gabby’s Dollhouse — fallas en la aplicación de pintura y desprendimiento de partes

— fallas en la aplicación de pintura y desprendimiento de partes Baby Alive Bebé Dulce Bailarina — pintura de los ojos que se desprende

— pintura de los ojos que se desprende Playmobil Cuidadora con animales — defectos en acabado que pueden causar riesgos

Además de las fallas en pintura, algunas muñecas de marca Mattel y Rainbow World presentaron cabello que se desprende con facilidad, lo cual puede representar un peligro de ingestión para niños pequeños.

Rebabas y mal ensamblado

Adventure Force Vehículo de rescate — rebabas en partes y tapa de cajuela mal ajustada

— rebabas en partes y tapa de cajuela mal ajustada Polly Pocket Limusina de lujo — mal ensamblaje de puertas y rebabas

— mal ensamblaje de puertas y rebabas Red Box Take Apart Racer — piezas con rebabas y ensamblaje deficiente

Otros juguetes como Spin Master Kinetic Sand y productos de Prinsel también mostraron rebabas y piezas mal acabadas.

¿Por qué es importante esta alerta social?

Los juguetes, además de ser herramientas de juego, forman parte esencial del desarrollo infantil.

Sin embargo, cuando no cumplen con los estándares mínimos de seguridad pueden provocar desde pequeños cortes y laceraciones hasta riesgos más graves como asfixia o ingestión de piezas tóxicas.

Expertos en atención pediátrica señalan que entre el 1 % y el 2 % de los casos que atienden en urgencias están relacionados con lesiones por juguetes defectuosos.

Recomendaciones para padres y cuidadores

Ante este panorama, Profeco recomienda:

Revisar cuidadosamente las etiquetas y advertencias de los juguetes.

de los juguetes. Elegir productos apropiados para la edad del niño , evitando objetos con partes pequeñas si el menor es menor de tres años.

, evitando objetos con partes pequeñas si el menor es menor de tres años. Priorizar calidad sobre precio , ya que juguetes más baratos pueden ocultar mayores riesgos.

, ya que juguetes más baratos pueden ocultar mayores riesgos. Conservar ticket y manuales de compra para posibles reclamaciones o devoluciones.

Organismos de seguridad en Estados Unidos también han señalado que juguetes con baterías tipo botón o imanes potentes pueden causar lesiones graves si son ingeridos, lo que refuerza la importancia de tomar precauciones adicionales al adquirir estos productos.

A medida que aumentan las compras de regalos navideños y para el Día de Reyes, la alerta de Profeco cobra relevancia social y familiar.

La diversión de un juguete no debe opacar los riesgos que puede representar si no cumple con criterios básicos de seguridad.

Antes de elegir un regalo, informarse y comparar opciones seguras puede marcar la diferencia entre un momento feliz y un accidente prevenible.

