Hombre acusado de planear asesinato de Trump hace peticiones inusuales durante juicio

Este lunes comenzó el juicio de Ryan Routh, de 59 años, acusado de planear un ataque armado contra Donald Trump durante un evento de campaña en un campo de golf en West Palm Beach, Florida. El incidente ocurrió mientras Trump jugaba golf antes de las elecciones presidenciales, y Routh fue arrestado después de que un agente del Servicio Secreto detectara un rifle apuntando desde los arbustos.

Routh enfrenta cargos de intento de asesinato, agresión a un agente federal y delitos con armas de fuego, que podrían derivar en cadena perpetua si es condenado. De manera inusual, el acusado decidió representarse a sí mismo en el juicio, que se prevé dure entre dos y cuatro semanas.

Peticiones inusuales durante el juicio

Durante la preparación del juicio, Routh presentó solicitudes poco convencionales, incluyendo contar con un campo de putt de golf y la presencia de strippers mientras está detenido. También solicitó que los jurados fueran seleccionados según sus opiniones sobre temas como Gaza y la compra de Groenlandia por parte de Trump. Todas estas peticiones fueron rechazadas por la jueza Aileen Cannon, nombrada por Trump.

Otro intento de asesinato contra Trump

Previo al intento de asesinato orquestado por Routh, Trump sufrió otro atentado. Los hechos ocurrieron el 13 de julio de 2024, cuando un joven disparó durante un mitin y mató a un asistente. Uno de los disparos rozó al entonces candidato, y el agresor fue abatido por las fuerzas de seguridad.

El juicio de Routh sigue siendo observado de cerca por autoridades y medios internacionales debido a la gravedad de los cargos y la singularidad de su comportamiento durante el proceso.

Con información de la Agence France-Presse.