Arranca juicio en España contra excolaboradores de Pedro Sánchez por presunta corrupción

El poder judicial en España ha dado inicio a un juicio político y mediático que implica a excolaboradores cercanos al entorno del presidente Pedro Sánchez, bajo sospechas de graves delitos vinculados a la contratación pública. El proceso tiene lugar en la Audiencia Nacional, tribunal especializado en casos de corrupción y crimen organizado en el país.

Entre los implicados se encuentra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, considerado una de las figuras más cercanas a Sánchez durante su gestión, y dos de sus colaboradores más próximos. A Ábalos y a sus asociados se les imputan delitos que incluyen cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación, acusaciones que reflejan la complejidad y gravedad del caso.

Este juicio responde a una investigación conocida como el “caso Koldo”, que comenzó a raíz de irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de Covid-19 y que se habría extendido a otras áreas de la administración estatal. Las indagatorias han sido desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, y han generado gran atención en la sociedad española por su posible vinculación con influencias políticas de alto nivel.

Las medidas judiciales se intensificaron en semanas recientes con múltiples detenciones y registros, entre ellas la de Leire Díez, exmilitante y exdirectiva del sector público vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Las autoridades la señalan por presuntas maniobras para influir en investigaciones judiciales y desacreditar a responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad clave en la lucha contra la corrupción.

La detención de Vicente Fernández, exjefe de la SEPI, amplió el alcance del caso al relacionarlo con adjudicaciones irregulares y posibles beneficios a empresas cercanas a antiguos dirigentes. La investigación sigue bajo secreto y abarca a entidades públicas y privadas.

La apertura del juicio también tensó el ambiente político. Mientras el PSOE asegura respetar el proceso, la oposición exige transparencia y responsabilidades al gobierno de Pedro Sánchez.

El caso se suma a otros escándalos que han golpeado a España en 2025 y será clave para evaluar la fortaleza institucional y el impacto político que pueda generar.

