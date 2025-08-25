Juliette avanza como tormenta tropical y genera lluvias fuertes en Baja California Sur

La tormenta tropical Juliette se desplaza hacia el oeste-noroeste frente a la península de Baja California, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su amplia circulación genera lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en la región.

A las 15:00 horas (tiempo del centro de México) del lunes 25 de agosto, Juliette se ubicaba a 755 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h, manteniendo una presión mínima central de 999 hPa.

El SMN pronostica que entre hoy y mañana se registren precipitaciones de 25 a 50 mm en distintas zonas de Baja California Sur. Además, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas del sur de la entidad, por lo que se recomienda extremar precauciones, tanto en tierra como en la navegación marítima.

Pronóstico de la trayectoria de Juliette

26 de agosto, 00:00 h: Tormenta tropical a 810 km al suroeste de Cabo San Lucas, vientos de 110 km/h.

26 de agosto, 12:00 h: Huracán categoría 1 a 825 km al suroeste de Cabo San Lázaro, vientos de 120 km/h.

27 de agosto, 00:00 h: Tormenta tropical a 850 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, vientos de 110 km/h.

27 de agosto, 00:00 h: Tormenta tropical a 850 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, vientos de 110 km/h.

28 de agosto, 12:00 h: Tormenta subtropical a 790 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, vientos de 65 km/h.



El SMN indicó que el próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las 21:15 horas (tiempo del centro) o antes si se presentan cambios significativos en la trayectoria o intensidad del fenómeno.

Se recomienda a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad durante el paso de Juliette.