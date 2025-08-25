Juliette avanza como tormenta tropical y genera lluvias fuertes en Baja California Sur
La tormenta tropical Juliette se desplaza hacia el oeste-noroeste frente a la península de Baja California, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su amplia circulación genera lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en la región.
A las 15:00 horas (tiempo del centro de México) del lunes 25 de agosto, Juliette se ubicaba a 755 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h, manteniendo una presión mínima central de 999 hPa.
El SMN pronostica que entre hoy y mañana se registren precipitaciones de 25 a 50 mm en distintas zonas de Baja California Sur. Además, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas del sur de la entidad, por lo que se recomienda extremar precauciones, tanto en tierra como en la navegación marítima.
Pronóstico de la trayectoria de Juliette
-
26 de agosto, 00:00 h: Tormenta tropical a 810 km al suroeste de Cabo San Lucas, vientos de 110 km/h.
-
26 de agosto, 12:00 h: Huracán categoría 1 a 825 km al suroeste de Cabo San Lázaro, vientos de 120 km/h.
-
27 de agosto, 00:00 h: Tormenta tropical a 850 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, vientos de 110 km/h.
-
28 de agosto, 12:00 h: Tormenta subtropical a 790 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, vientos de 65 km/h.
El SMN indicó que el próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las 21:15 horas (tiempo del centro) o antes si se presentan cambios significativos en la trayectoria o intensidad del fenómeno.
Se recomienda a la población mantenerse informada y atender las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad durante el paso de Juliette.
