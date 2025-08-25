Tormenta Tropical Juliette provoca oleaje elevado y cierre del puerto de Cabo San Lucas

Debido a los efectos de la tormenta tropical Juliette en las costas de Los Cabos, la Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas anunció el cierre del puerto para la navegación de embarcaciones menores a 15 metros de eslora. Esta medida será efectiva a partir de las 11:00 de la mañana de este lunes 25 de agosto; esto debido al incremento de las rachas de viento y oleaje elevado de cinco a seis pies. Se prevé que los efectos del fenómeno hidrometereológico continúen incrementándose conforme vaya avanzando en su trayectoria.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que los efectos de Juliette persistirán durante todo el lunes 25 y parte del martes 26 de agosto; además recomendó a la población y a la comunidad marítima extremar precauciones para evitar riesgos.

Según el último reporte, la tormenta tropical Juliette se ubicará al mediodía a aproximadamente 700 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de hasta 95 kilómetros por hora.

Las autoridades de Protección Civil en Baja California Sur exhortan a habitantes y turistas a mantenerse informados mediante canales oficiales, evitar actividades acuáticas en zonas con oleaje elevado y seguir todas las recomendaciones oficiales para garantizar la seguridad durante el paso de Juliette.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.