Julio César Chávez es hospitalizado en Culiacán

El exboxeador mexicano Julio César Chávez fue hospitalizado en Culiacán, Sinaloa, tras presentar un fuerte dolor ocasionado por un cálculo en la vía urinaria. Los médicos confirmaron que el padecimiento estaba relacionado con una piedra en el uréter izquierdo y que será sometido a cirugía para retirar la obstrucción.

La noticia fue confirmada por su hijo Omar Chávez, quien informó que la familia se encontraba acompañando al excampeón en todo momento. Según el reporte, el procedimiento quirúrgico tiene como fin extraer la piedra y reducir el dolor que llevó al deportista a ser internado.

Autoridades médicas indicaron que Julio César Chávez permanece consciente y en condición estable, mientras el equipo de especialistas prepara la cirugía. La atención se realiza en un hospital privado de Culiacán, de acuerdo con las versiones difundidas.

Los allegados señalaron que este contratiempo de salud no pone en riesgo la vida del exboxeador, pero requiere atención inmediata para evitar complicaciones. La familia ha pedido privacidad durante el proceso y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

El ex campeón ha enfrentado en meses recientes situaciones complejas, entre ellas los problemas legales de su hijo Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por presunta portación de armas. Pese a estos eventos, los planes de la familia para la función de box del próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí siguen vigentes, y se espera la participación de Omar Chávez en el cartel principal.

Finalmente, los médicos recomendaron reposo tras la cirugía, así como seguimiento para prevenir la formación de nuevos cálculos en la vía urinaria, un padecimiento que suele ser recurrente.