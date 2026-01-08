Julio César Chávez Jr. reaparece en redes con Aldo De Nigris ¿Prepára próxima pelea de box?
El polémico boxeador Julio César Chávez Jr. ha vuelto a acaparar los reflectores tras reaparecer públicamente este 7 de enero en redes sociales acompañado de una de las figuras más virales del momento: el exfutbolista y ganador de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”, Aldo De Nigris.
La imagen, que rápidamente se volvió tendencia, muestra al hijo de la leyenda del boxeo mexicano con un semblante mejorado, sonriente y en aparente buen estado físico, lo que ha desatado rumores sobre una posible colaboración entre ambos deportistas.
En las imágenes compartidas a través de Instagram, se observa aJulio César Chávez Jr. y al ídolo de los Rayados compartiendo un momento amistoso, lo que parece confirmar que el boxeador está retomando su vida social y profesional tras los duros meses que vivió en 2025.
Cabe recordar que Julio César Chávez Jr. recuperó su libertad en agosto de 2025, tras permanecer recluido en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, y enfrentar un proceso legal en Estados Unidos por posesión ilegal de armas. Su regreso a la vida pública ha sido paulatino y bajo la estricta mirada de su padre, el gran Julio César Chávez, quien ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de ver a su hijo completamente rehabilitado y alejado de las adicciones que marcaron su carrera en los últimos años.
¿Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo en 2026?
Fuentes cercanas a la familia Chávez han revelado que este encuentro con Aldo De Nigris no es casualidad, pues el “Junior” se encuentra en plena preparación para lo que podría ser su retorno oficial a los cuadriláteros en los próximos días.
Se especula que Julio César Chávez Jr. podría formar parte de la cartelera boxística programada para finales de este mes en la Arena Potosí, donde también vería acción su hermano Omar Chávez, consolidando así el regreso de la dinastía al deporte de los puños.
- Lee más: Vacantes para el Mundial 2026: entérate de las oportunidades laborales y de voluntariado
- Lee más: Copa del Rey: calendario oficial de octavos con Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Lee más: FIFA apuesta por TikTok como plataforma oficial para vivir el Mundial 2026
Por su parte, Aldo De Nigris continúa consolidándose como una figura mediática tras su éxito en los reality shows. Su cercanía con el boxeador podría indicar una estrategia conjunta para impulsar la imagen de ambos en plataformas digitales, aprovechando el carisma del regiomontano y la expectativa que genera siempre el apellido Chávez.
Los seguidores de ambos han comenzado a especular si el exfutbolista Aldo de Nigris participará de alguna forma en la preparación o promoción de la próxima pelea del boxeador sinaloense Julio César Chávez Jr.
La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar, dividiendo opiniones entre quienes celebran la recuperación de Julio César Chávez Jr. y quienes se mantienen escépticos ante sus constantes recaídas. Sin embargo, la foto con Aldo De Nigris ha sido interpretada mayoritariamente como una señal positiva de que el boxeador está rodeándose de personas enfocadas en el deporte y el entretenimiento sano, dejando atrás los episodios oscuros que lo llevaron a prisión el año pasado.
- Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO
- Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK Tribuna de México