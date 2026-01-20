Julio Iglesias pide archivar acusaciones de delitos sexuales en su contra

El cantante español Julio Iglesias, acusado de varios delitos de abusos sexuales ante la Audiencia Nacional, solicitó a través de sus abogados el archivo de la investigación alegando que hay “ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles y, en consecuencia, de la Fiscalía de la Audiencia Nacional”.

En un escrito presentado este lunes por sus abogados, Julio Iglesias reclama al Ministerio Público de la Audiencia Nacional que dicte un decreto de archivo de las diligencias ante la “ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles” para investigar el caso. Además el artista solicita tener acceso inmediato a las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia interpuesta contra él alegando “repercusión pública” y el “daño reputacional” contra su trayectoria.

En el mismo documento se menciona que, “al margen de su condición de nacional español”, Iglesias “no se encuentra en territorio español, sino que tiene su residencia habitual en el lugar de los hechos”, el Caribe. Asimismo, se señala que las presuntas víctimas no tienen nacionalidad española ni son residentes del país, y se agrega que “tampoco son menores de edad

Previamente, el cantante español compartió un breve comunicado a través de su cuenta en Instagram. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, se lee en la publicación.

Las acusaciones contra Julio Iglesias ocurrieron cuando las mujeres presentaron el pasado 5 de enero una denuncia afirmando que fueron víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Julio Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

