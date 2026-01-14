Julio Iglesias enfrenta denuncias por presunta violencia sexual

El cantante español Julio Iglesias se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras ser señalado por presunta agresión sexual, acoso y vejaciones laborales. Según investigaciones publicadas por eldiario.es y Univisión, los hechos habrían ocurrido principalmente durante el periodo de la pandemia en las propiedades que el artista posee en España, Bahamas y República Dominicana. El caso de Julio Iglesias ha conmocionado a la opinión pública, pues las denunciantes describen un entorno de impunidad y violencia sistemática.

Los testimonios provienen de mujeres que se desempeñaron como empleada del hogar y fisioterapeuta dentro de su círculo cercano. Las víctimas relataron una estructura jerárquica opresiva que una de ellas calificó como “la casita del terror”, donde predominaba el aislamiento y la dependencia absoluta. Según los reportes, el proceso de contratación se basaba en criterios estéticos y preguntas invasivas sobre la vida privada y el cuerpo de las aspirantes.

Una de las denunciantes, identificada como Rebeca, expuso que el cantante la utilizaba casi todas las noches, sintiéndose tratada como un objeto o una esclava. Rebeca relató jornadas extenuantes que terminaban en la habitación del intérprete, donde presuntamente ocurrían actos sexuales sin consentimiento, acompañados de violencia verbal y física, como bofetadas.

La fisioterapeuta de la estrella también denunció tratos degradantes, señalando que fue obligada a realizar actos sexuales prolongados bajo la excusa de calmar los dolores de ciática del artista. Ante estas declaraciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España inició diligencias de investigación penal el pasado 5 de enero para esclarecer la veracidad de estas acusaciones y el alcance de los delitos.

La investigación cuenta con un respaldo de pruebas que incluye Mensajes de WhatsApp, grabaciones, contratos laborales y registros de llamadas. Asimismo, se han integrado entrevistas con médicos que atendieron las secuelas de ansiedad y depresión de las mujeres afectadas. El Gobierno de España, a través de sus portavoces, ha manifestado que no habrá espacios de impunidad en este proceso judicial.

El silencio ha sido la respuesta predominante por parte de Julio Iglesias y su equipo legal hasta el momento. Sin embargo, el impacto mediático ha provocado que incluso su biografía sea actualizada para incluir este nuevo contexto de nominaciones a juicios por abuso. La presión social y política crece mientras se espera el avance de las investigaciones bajo secreto de sumario.

Este escándalo marca un hito en la imagen del artista, cuya trayectoria ahora enfrenta una revisión profunda ante los tribunales. Las autoridades han enfatizado la importancia de que la justicia llegue hasta el final, garantizando la protección de las víctimas que han alzado la voz contra el sistema de abusos descrito en las mansiones del intérprete.

