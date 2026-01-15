Julio Iglesias rompe el silencio tras acusaciones de agresión sexual

El reconocido cantante español Julio Iglesias ha roto el silencio de manera breve tras ser señalado por presunta agresión sexual, acoso y vejaciones laborales. Las acusaciones, que provienen de dos trabajadoras que formaban parte de su círculo cercano, sitúan los hechos en lo que algunos medios internacionales han denominado como “la casita del terror”. Este escándalo internacional ha puesto al español en el centro de la polémica, especialmente por incidentes que habrían ocurrido durante la pandemia.

A través de una comunicación con la revista HOLA, se dio a conocer que Julio Iglesias no ofrecerá declaraciones públicas inmediatas a los medios, ya que no considera que sea el momento indicado. No obstante, el reporte de HOLA asegura que el artista se mostró rotundo al afirmar que ese momento llegará muy pronto y que su respuesta será clara, contundente y no dejará lugar a ninguna duda.

En la actualidad, el entorno del cantante guarda un silencio absoluto frente a la opinión pública, aunque en el ámbito privado niegan los hechos con estupor. Se confirmó que Julio Iglesias ya se encuentra preparando su estrategia legal, pues busca llegar al fondo de la cuestión para que se esclarezcan las verdaderas circunstancias de lo sucedido en sus propiedades de España y la República Dominicana.

Las investigaciones apuntan a que los abusos ocurrieron en un entorno de aislamiento y dependencia absoluta en las mansiones del artista. Según los reportes, las mujeres que trabajaban como fisioterapeuta y empleada del hogar vivieron una estructura jerárquica opresiva. Ante esto, el español manifestó que no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y que trabajará para que la verdad salga a la luz de manera oficial.

Es importante destacar que las denuncias mencionan un sistema de contratación basado en criterios invasivos sobre la vida privada de las aspirantes. Estos hechos habrían tenido lugar no solo en España, sino también en las Bahamas y la República Dominicana, lugares donde el cantante posee residencias de lujo. La defensa técnica del intérprete ya trabaja en recolectar pruebas que desmientan el relato de violencia sistemática presentado por las querellantes.

Finalmente, la situación jurídica de Julio Iglesias se mantiene bajo estrecha vigilancia mediática, mientras la sociedad civil en España y otros países exige una resolución transparente. El artista ha enfatizado que todo se va a aclarar para que no quede ninguna incertidumbre sobre su conducta y el relato real de lo vivido en la mencionada “la casita del terror”.

