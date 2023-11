Julio Rangel se quedó cerca de cumplir su meta de goles con Los Cabos United

Un delantero centro no es nadie sin sus goles y todo atacante, a principio de temporada, se fija una meta que complete la cuota personal. Con ese entendido, Tribuna de México se vio en la obligación de interrogar al ariete de Los Cabos United, Julio Rangel Ortiz, quien después de su hat-trick ante la Universidad Autónoma de Zacatecas, confesó sobre ese objetivo de goles que él mismo se propuso meses atrás.

“Me fijé una meta de 9 o 10 goles y me quedé a 2, lo que me hace sentir bien y me siento orgulloso, como te digo, de nuestro esfuerzo”.