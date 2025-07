Ofertas Julio Regalado del 18 al 24 de julio; Soriana lanza rebajas en electrónicos, despensa y más

Dentro de la campaña Julio Regalado 2025, Soriana ha lanzado una nueva ronda de promociones válidas del 18 al 24 de julio, con ofertas destacadas en productos de consumo diario, electrónicos, textiles, artículos para el hogar y más.

Descuentos vigentes del 18 al 24 de julio en Soriana

A continuación, te compartimos los descuentos más atractivos de esta semana:

Alimentos y despensa: rebajas en marcas reconocidas

70% de descuento en las marcas FUD, San Rafael, Chimex, La Villita, Chen, Yoplait y Nochebuena (excepto margarinas y productos RE-LOCOS).

Cereal Corn Flakes Kellogg’s de 540 g a 49.90 pesos .

Queso Panela Rebanado Lala de 300 g a 53.90 pesos .

Queso Oaxaca La Villita de 400 g a 82.90 pesos .

Papas Sabritas de 240 g a 69.90 pesos .

Café Nescafé Clásico de 300 g a 164.90 pesos .

Detergente en polvo Precíssimo de 900 g a 2×37.90 pesos o 1×22.50 pesos .



Cuidado personal y cosméticos: promociones por tiempo limitado

Descuentos en todos los desodorantes, cremas corporales y faciales, fragancias, cosméticos y cuidado bucal (con algunas excepciones).

Crema corporal Nivea Body Milk Nutritiva 650 ml a 89.90 pesos .

Shampoo Head & Shoulders 650 + 180 ml a 109.90 pesos .

Vigencia hasta el 21 de julio en productos cosméticos.

Electrónica y línea blanca: rebajas en grandes productos

Smart TV 70” 4K a 8,990 pesos , y la de 55” a 6,990 pesos .

Laptop HP 14-DQ0522LA a 6,990 pesos .

Impresora Epson EcoTank L1250 WiFi a 3,890 pesos .

Tablet Vios 7” a 990 pesos y Samsung Galaxy A06 a 2,590 pesos .

Minisplit Vios Home de 1 tonelada solo frío a 4,990 pesos .

Licuadora Oster Soho con vaso de 1.25 L a 549 pesos .



Textiles y hogar: precios bajos por tiempo limitado

Colchón Troy individual a 1,699 pesos y matrimonial a 1,999 pesos .

Toalla medio baño Homestyle Design a 99 pesos .

Almohada 45×60 poliéster a 99 pesos .

Descuentos en toallas, desechables, detergentes, lubricantes, pintura, albercas y maletas (excepto artículos marcados como RE-LOCOS).

Promociones de Julio Regalado no válidas en La Paz y Los Cabos

Es importante destacar que no todas las promociones aplican en todas las sucursales del país. En particular, la oferta de ropa exterior de verano para toda la familia no está disponible en tiendas ubicadas en La Paz y Los Cabos, así como en otras ciudades turísticas como Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta.

Otras restricciones

Productos RE-LOCOS no participan en promociones 4×2, 3×2, ni aplican descuentos por mayoreo.

Para conocer todos los detalles y excepciones, puedes consultar el sitio oficial de Soriana.

Aún estás a tiempo de aprovechar las mejores promociones

Las ofertas de esta semana de Julio Regalado 2025 en Soriana Híper estarán disponibles hasta el jueves 24 de julio, por lo que aún puedes llenar tu carrito con grandes ahorros.