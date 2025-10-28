Jung Kook deslumbra en su nueva campaña de Calvin Klein y conquista las redes

El fenómeno global Jung Kook, integrante de BTS, volvió a apoderarse de las redes sociales tras el lanzamiento de su más reciente campaña para Calvin Klein, en la que luce prendas de mezclilla, chaquetas de piel y el clásico underwear que ha definido la estética icónica de la marca estadounidense.

En las imágenes en blanco y negro, el artista surcoreano irradia una mezcla de elegancia y rebeldía. Con un estilo sobrio pero cargado de actitud, Jung Kook posa con jeans de corte relajado, botas de cuero y camisas abiertas que revelan su tonificado físico, provocando una avalancha de comentarios en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

El lanzamiento fue recibido con entusiasmo por millones de fans en todo el mundo, convirtiendo el hashtag #JungkookxCalvinKlein en tendencia global en cuestión de minutos. En menos de 24 horas, las publicaciones oficiales de Calvin Klein superaron los 30 millones de visualizaciones, demostrando el poder mediático del cantante incluso mientras se encuentra cumpliendo su servicio militar en Corea del Sur.

Desde su nombramiento como embajador global de la marca en 2023, Jung Kook ha sido pieza clave para revitalizar la imagen de Calvin Klein. Su colaboración ha ayudado a conectar la marca con un público más joven y diverso, impulsando tanto el alcance digital como las ventas internacionales.

Medios especializados como WWD y NME destacaron que el impacto del artista supera al de otras figuras del entretenimiento, consolidando su estatus como ícono de estilo y sensualidad masculina contemporánea.

Las nuevas imágenes, que forman parte de la colección otoño-invierno 2025, capturan la esencia minimalista y provocadora de la marca, mientras refuerzan la identidad de Jung Kook como un artista que trasciende la música para dominar el terreno de la moda global.