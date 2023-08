Jungkook de BTS cumple 26 años y le escribe a ARMY para celebrarlo

Jungkook, el maknae de la banda surcoreana BTS, está de manteles largos, pues cumple 26 años y a fin de festejarlo con ARMY, quien tanto le ha dado, sobre todo tras el lanzamiento de su sencillo “Seven”, escribió unas emotivas palabras.

El cantante, cuyo nombre real es Jeon Jung-kook, nació el 1 de septiembre de 1997, pero por la diferencia horaria, en países del continente americano la conmemoración inició este 31 de agosto, motivo por el cual el cantante se ha vuelto tendencia en redes como Twitter y TikTok.

Agradecido por todo el amor que ARMY le ha brindado en los últimos años, Jungkook envió una bella carta en la plataforma de Weverse.

“Hola a todos, este es Jungkook. Feliz cumpleaños. Estos días, a medida que pasa el tiempo, siento que mi cumpleaños no es nada especial, pero el tiempo que me has dedicado es tan precioso que hoy escribo esto para dejar una impresión clara (…) Simplemente dire que siempre estoy agradecido, que el tiempo contigo es precioso, y que soy amado por todos ustedes y que realmente me amas”.