Junior H recibe amenazas en Tijuana por medio de narcomanta

La noche del martes apareció una narcomanta en un puente peatonal de Tijuana con mensajes dirigidos a Junior H, lo que generó preocupación entre sus seguidores y organizadores de conciertos. El texto, presuntamente firmado por un grupo del crimen organizado, advertía que el cantante debía cancelar su presentación en la ciudad.

De acuerdo con reportes locales, las Amenazas Tijuana estaban relacionadas con una advertencia para que el artista no se presentara en la frontera. El contenido de la manta hacía referencia directa a posibles represalias en caso de que el evento siguiera adelante.

Hasta el momento, ni Junior H ni su equipo han emitido una postura oficial sobre la situación. Sin embargo, la aparición de este mensaje ha sido comparada con casos anteriores de otros cantantes del género que enfrentaron escenarios similares.

En redes sociales, seguidores del intérprete expresaron tanto respaldo como preocupación por su seguridad. Algunos recordaron el antecedente de Peso Pluma, quien en 2023 canceló un concierto en Tijuana tras recibir advertencias públicas de un grupo del crimen organizado.

Las autoridades locales confirmaron que el hallazgo de la manta está bajo investigación y que se han reforzado medidas de seguridad en la zona. Aunque no se precisaron los responsables, se informó que el mensaje incluía referencias al un grupo del crimen organizado, lo que incrementó la alerta.