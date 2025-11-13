Video:Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco tras cantar “El Azul” en Fiestas de Octubre

El cantante mexicano Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco para rendir declaración luego de que se iniciara una investigación en su contra por presunta apología del delito, tras interpretar el tema “El Azul” durante su presentación en las Fiestas de Octubre de Guadalajara.

La polémica surgió luego de que el artista interpretara una canción que hace referencias a figuras del crimen organizado, lo cual contraviene el reglamento estatal que prohíbe contenidos que glorifiquen la violencia o actividades delictivas.

El municipio de Zapopan confirmó que el cantante fue multado con alrededor de 33 mil pesos y vetado temporalmente de presentarse en ese estado

A través de un comunicado, Junior H ofreció disculpas públicas y aseguró que su intención no fue promover ningún tipo de conducta ilegal. “Me comprometo a seguir compartiendo mi música desde el amor y la superación”, expresó.

La Fiscalía de Jalisco informó que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar si existen elementos suficientes para proceder judicialmente.

El caso ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión artísticay los límites legales de los llamados corridos tumbados, un género que ha ganado gran popularidad entre el público joven.