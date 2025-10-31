Junior H sancionado por cantar “El Azul” en Zapopan, Jalisco

El Ayuntamiento de Zapopan impuso una multa de 33 mil pesos al cantante Junior H por interpretar un tema considerado como apología del delito durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Jalisco. La sanción forma parte de la política municipal para erradicar expresiones que promuevan la violencia o glorifiquen al crimen organizado.

El alcalde Juan José Frangie confirmó que el músico violó el reglamento al cantar “El Azul”, tema que hace alusión presuntamente a Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. El funcionario señaló que la medida se aplicó conforme a la ley vigente en el municipio.

Frangie explicó que la multa pudo ser mayor, pero las disposiciones actuales limitan el monto. Indicó que, conforme a la nueva ley de ingresos, el Ayuntamiento solo puede sancionar con 33 mil pesos tanto al promotor como al recinto organizador del espectáculo.

Además de la sanción económica, las autoridades determinaron que Junior H quedará vetado de realizar futuras presentaciones en el municipio. La decisión se enmarca dentro de las acciones locales contra la Apología del Delito, que prohíben promover figuras del crimen organizado mediante expresiones artísticas.

El Ayuntamiento de Zapopan recordó que desde junio de este año se reformó el reglamento municipal para evitar la difusión de canciones que ensalcen a delincuentes o líderes del narcotráfico. La normativa establece sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura definitiva de eventos.

Esta no es la primera ocasión en que el intérprete enfrenta consecuencias por su repertorio. En meses recientes, el Gobierno de Morelos canceló uno de sus conciertos tras detectar la interpretación de temas similares.

Durante la pasada Feria de San Marcos, en Aguascalientes, los organizadores interrumpieron su presentación al cortar el sonido cuando interpretaba “El hijo mayor”, una canción dedicada a Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.