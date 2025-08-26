Junior H recorrerá México con su “Sad Boyz Tour 2025”: 13 ciudades confirmadas

El fenómeno de los corridos tumbados, Junior H, ha confirmado su tan esperado regreso a los escenarios con su gira “México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025”. La noticia ha causado gran emoción entre sus seguidores, quienes esperan ver al artista interpretar sus más grandes éxitos en vivo.

13 ciudades en la agenda

La gira iniciará el 8 de noviembre de 2025 en Tijuana, en la explanada del Estadio Caliente, y continuará por diferentes puntos del país:

14 de noviembre – Acapulco, Arena GNP Seguros

15 de noviembre – Toluca, Estadio Toluca 80

16 de noviembre – Guadalajara, Plaza Nuevo Progreso

19 de noviembre – Monterrey, Expo Guadalupe

21 de noviembre – Chihuahua, Estadio M Almanza

22 de noviembre – Ciudad Juárez, Estadio Carta Blanca

26 de noviembre – Aguascalientes, Monumental Aguascalientes

28 de noviembre – León, Explanada Poliforum

29 de noviembre – Ciudad de México, La México

4 de diciembre – Mérida, Estadio Kukulcán

5 de diciembre – Veracruz, Explanada de la Expo Ylang Ylang

7 de diciembre – Puebla, Centro Expositor

La venta general de boletos comenzará el 2 de septiembre a las 11:00 AM a través de la plataforma funticket.mx, por lo que se recomienda a los fanáticos estar atentos para asegurar su lugar en esta experiencia única.

Consolidado como uno de los máximos exponentes del regional mexicano, Junior H sigue rompiendo récords de reproducciones y llenando arenas. Este tour promete ser un repaso por sus grandes éxitos y un espacio para presentar nuevas propuestas musicales, reafirmando por qué es considerado uno de los artistas más influyentes de la escena actual.