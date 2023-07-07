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Viernes 7 de Julio, 2023
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Baja California Sur

Convocatoria Junta Estatal de Caminos de BCS

CPS Noticias
7 julio, 2023
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Convocatoria Junta Estatal de Caminos de BCS

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
SUBDIRECCION TECNICA DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CONVOCATORIA: 001

EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EN SU ARTÍCULO 161, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.; SE CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA EL SUMINISTRO DE 1,234.00 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-42 KG/CM2 DE FRAGUADO A 7 (SIETE) DÍAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN (COMPLETA) CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BLVD. GRAL. MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN, TRAMO: MÉXICO A BLVD. PADRE KINO, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR., DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, FUE AUTORIZADA POR EL ING. JORGE ALBERTO COTA PÉREZ, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S.

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