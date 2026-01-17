Exigen justicia y libertad tras fatal accidente marítimo en Nayarit

Tras el trágico accidente marítimo registrado el pasado domingo 9 de enero en Rincón de Guayabitos, Nayarit, que cobró la vida del pescador Julio César N, conocido como “El Cholo”, la situación legal del operador involucrado ha generado una fuerte tensión social en la región.

Actualmente, Alfredo N permanece bajo la medida de prisión preventiva, enfrentando un proceso judicial donde podría recibir una condena de hasta ocho años de cárcel, lo que ha movilizado a los habitantes de La Peñita de Jaltemba.

De acuerdo con las declaraciones de su pareja, Araceli N, el lamentable suceso no debe ser tratado bajo la figura de homicidio culposo, pues se trató de un accidente laboral al que están expuestos diariamente los prestadores de servicios marítimos turísticos.

Ella sostuvo que el señalado es un hombre trabajador que salió ese día únicamente a buscar el sustento para su hogar, viéndose involucrado en una fatalidad que se encontraba fuera de su control.

La defensa y los allegados del detenido señalaron que la responsabilidad del hecho ha recaído de manera exclusiva en el operador, sin que las autoridades analicen factores externos como la falta de protocolos claros o la supervisión insuficiente en la zona. Ante lo que consideran una injusticia, los compañeros de trabajo de la víctima y el victimario han advertido que contemplan cerrar la Carretera Federal 200, a la altura de Rincón de Guayabitos, para presionar por un deslinde de responsabilidades más humano y equilibrado.

Araceli N enfatizó que su pareja Alfredo N —al igual que muchos otros trabajadores— sale cada mañana sin imaginar que una circunstancia imprevista podría costarle ocho años de cárcel, alejándolo de su familia y de su futuro hijo. Ella reiteró que su pareja simplemente cumplía con su labor para buscar el sustento económico.

Asimismo, la mujer hizo un llamado a las autoridades judiciales del estado de Nayarit para que el caso sea analizado con una perspectiva integral. Según su postura, lo que le ocurrió a su compañero le podría suceder a cualquier persona que trabaje en las cooperativas marítimas, por lo que resulta fundamental visibilizar estos riesgos para exigir procesos justos y evitar la criminalización de lo que ella define como un accidente de trabajo en Rincón de Guayabitos.

Finalmente, la comunidad de La Peñita de Jaltemba se mantiene a la expectativa de la resolución legal en las próximas horas. De no obtener una respuesta favorable que permita a Alfredo N enfrentar el proceso fuera de prisión preventiva, los manifestantes han confirmado que cerrarán la Carretera Federal 200, afectando la circulación en uno de los principales ejes viales que conectan a Nayarit con el resto del país.

