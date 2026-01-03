Justicia de EE.UU. promete juicio ejemplar a Maduro mientras crece la polémica legal por su captura

La confirmación de que Nicolás Maduro enfrentará a la justicia estadounidense marcó un nuevo punto de tensión internacional, luego de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmara que el mandatario venezolano “pronto enfrentará el peso de la justicia” en tribunales federales, tras haber sido capturado y extraído de Venezuela en una operación militar encabezada por Washington.

La acusación contra Maduro no es nueva, pero adquiere una dimensión inédita al materializarse su traslado a suelo estadounidense. Desde 2020, el Distrito Sur de Nueva York mantiene cargos formales por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas y uso de artefactos destructivos, una narrativa jurídica que la administración Trump sostuvo durante años como eje central de su política hacia Caracas.

La operación que permitió la captura del mandatario venezolano fue defendida por el Gobierno estadounidense bajo la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe, amparándose en interpretaciones del artículo II de la Constitución. Funcionarios de la Casa Blanca han señalado que la misión fue autorizada directamente por Donald Trump y ejecutada por fuerzas especiales, con apoyo de agencias federales.

El despliegue del FBI junto a la Fuerza Delta en territorio venezolano ha despertado un intenso debate legal, ya que la administración recurrió a un dictamen de 1989 que permitió justificar la invasión de Panamá y la captura de Manuel Noriega. Ese antecedente sostiene que el presidente puede ordenar arrestos de individuos acusados de violar leyes estadounidenses, incluso si la acción contradice el derecho internacional.

La comparación con Panamá ha reavivado cuestionamientos sobre los límites del poder presidencial en Estados Unidos. En aquel caso, la intervención ocurrió tras una declaración de guerra formal contra Washington y bajo el argumento de proteger a ciudadanos estadounidenses y al Canal de Panamá, condiciones que no se replican de forma directa en el escenario venezolano.

Expertos en derecho internacional han advertido que la justificación legal utilizada por la Casa Blanca es endeble fuera del marco interno estadounidense. Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado, ha señalado que la operación representa una violación flagrante de la Carta de la ONU, aunque reconoció que, desde la óptica del derecho interno, podría cumplir con los requisitos constitucionales.

El traslado de Maduro a Nueva York para enfrentar cargos federales coloca a Estados Unidos en una posición de choque frontal con organismos multilaterales y gobiernos que ya han cuestionado la legalidad del uso de la fuerza. Al mismo tiempo, refuerza la narrativa de la administración Trump de que la lucha contra el narcotráfico justifica acciones excepcionales fuera de sus fronteras.

El caso abre un precedente delicado para el orden internacional, al normalizar operaciones militares unilaterales con fines judiciales, y plantea interrogantes sobre hasta dónde puede llegar la aplicación extraterritorial de la ley estadounidense sin un consenso global ni autorización de instancias multilaterales.

Mientras el gobierno estadounidense promete un juicio histórico, la captura de Maduro no solo se perfila como un proceso penal de alto impacto, sino como un parteaguas en la forma en que las grandes potencias interpretan la legalidad, la soberanía y el uso de la fuerza en el siglo XXI.

