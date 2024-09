Justicia para Kim: Lo que se sabe sobre el caso de abuso sexual en un kinder en Mexicali

Kim, una pequeña de apenas cinco años de edad, que fue abusada sexualmente mientras estaba en clases en su kínder ubicado en el municipio de Mexicali, Baja California, ha generado una ola de indignación entre los locales y todo México.

Su madre hizo la denuncia desde hace una semana a través de redes sociales, y según contó, hasta el momento, el responsable sigue libre, ya que las autoridades, acusan, no actuaron en tiempo y forma.

Les advierto que este vídeo es sumamente fuerte, así que si son susceptibles les pido que no lo vean. Este es el caso de Kim, una niña de Mexicali, Baja California, quien fue víctima de abuso sexual dentro de su kinder Graciano Vinegra. Esta es una historia de terror que te… pic.twitter.com/Ub5kiF5nOa

Pero eso no es todo, ya que Dulce, la mamá de Kim, señala que personal del kinder está encubriendo al agresor, mientras que la Secretaría de Educación del Estado no se pronuncia para cerrar dicho plantel.

En un video difundido en TikTok, la joven mamá cuenta que el abuso ocurrió el pasado 9 de septiembre. Una vez que fue por su hija a la escuela, esta le contó que sentía dolor en sus partes íntimas.

“Yo la quise revisar y la niña de inmediato se negaba con llanto, ya que la pude revisar la niña traía una herida en su parte íntima”, cuenta la mamá en su relato.

Sin embargo, eso no es todo, pues una vez que se dieron cuenta que la niña había sido abusada sexualmente, acudieron al kinder para que les dieran una explicación, ya que Kim reveló que un maestro y maestra le habían limpiado su zona íntima.

Mientras tanto, lograron interponer la denuncia en la Fiscalía de Baja California, a la espera de que detengan al sujeto involucrado, que ya fue identificado por la misma Kim.

“Tengo un video donde la niña lo reconoce directamente de una foto y dice ‘él es el hombre malo que me tocó mi partecita’. La niña no quiere hacer del baño, se me ha hecho pipi en mis brazos porque a ella le da miedo entrar al baño”, continuó en su mensaje.