Niño fallece atropellado en Naucalpan; familiares exigen justicia tras liberación del responsable

Familiares y vecinos de Naucalpan, Estado de México se manifestaron para reclamar justicia por la muerte de Diego, niño de seis años atropellado, luego de que la conductora acusada quedó libre tras pagar una fianza.

Con protestas, mantas y reclamos, la madre de Diego, Gabriela Peters, junto con vecinos, se dieron cita en el lugar del incidente para demandar a las autoridades justicia por los hechos ocurridos el pasado 31 de diciembre de 2025.

Diego Antonio, un niño que cursaba primero de primaria, fue atropellado mientras jugaba cerca de su casa en la colonia Predio Las Colonias, en Naucalpan, por una conductora que presuntamente viajaba a exceso de velocidad. La tía del menor también resultó lesionada en el incidente.

Gabriela Peters, ha declarado públicamente que no se ha revisado al menos el material de cámaras de seguridad de los vecinos, y rechazó la versión de que la conductora se quedó sin frenos, señalando que viajaba a exceso de velocidad al momento del impacto fatal.

Testimonios de vecinos y familiares señalan que la mujer responsable fue identificada como Cristina “N”, quien previamente habría arrollado a otros miembros de una familia antes de que testigos detuvieran su intento de huida colocando un microbús frente a su vehículo.

Libre tras fianza y reclamos públicos

Aunque la presunta responsable fue detenida por agentes municipales y presentada ante el Ministerio Público, un juez dictó que podría enfrentar el proceso en libertad bajo el pago de una fianza de 150 000 pesos y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades. Esta decisión ha generado indignación entre los habitantes de Naucalpan, que exigen justicia para el niño y cuestionan la medida cautelar.

El caso de este niño en Naucalpan se suma a una serie de tragedias viales que han generado debate sobre la seguridad en las calles, la aplicación de la ley y el alcance de las medidas cautelares en casos de homicidio culposo en el país.

