¡Ya es mitad mexa! Justin Bieber es grabado bailando mariachi

El mundo del espectáculo quedó sorprendido tras viralizarse un breve video en el que Justin Bieber baila al ritmo del mariachi, dejando ver su entusiasmo por la música tradicional mexicana y provocando reacciones apasionadas entre sus seguidores.

La escena ocurrió durante un acto promocional de SKYLRK, la marca de ropa ideada por Bieber, que reunió a invitados en un estudio musical. Entre los asistentes, un grupo de mariachis comenzó a interpretar Hermoso Cariño, clásico de Vicente Fernández.

Bieber no se resistió; se levantó, siguió la melodía con el cuerpo y empezó a moverse al compás, no sin antes tantear algunos pasos de cumbia suave.

Redes sociales estallan al ver el video de Justin Bieber

El clip se esparció por plataformas como Instagram, X (anteriormente Twitter) y Tik Tok con rapidez. Fanáticos y usuarios lo comentaron con emoción:

“Le diré a mis hijos que él es el mariachi loco.”

“De Justin Bieber a Justicio Bravo Martínez.”

“No sabía que Justin sabía bailar guaracha”.

“Justin, hermano, ya eres mexicano”.

Algunos usuarios destacaron que no es la primera vez que Bieber se involucra con sonidos mexicanos. En mayo pasado ya había sorprendido al incluir Cielito Lindo en una celebración íntima con Hailey, su esposa.

El arriesgado pero cálido gesto musical generó un fenómeno viral: cientos de miles de visualizaciones, compartidos y mensajes cariñosos en tiempos muy cortos.