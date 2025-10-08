Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 8 de Octubre, 2025
HomeEspectáculos¡Ya es mitad mexa! Justin Bieber es grabado bailando mariachi
Espectáculos

¡Ya es mitad mexa! Justin Bieber es grabado bailando mariachi

Un video mostró al popular cantante Justin Bieber bailando al ritmo del mariachi; las redes sociales estallaron de amor
Carlos Cisneros
8 octubre, 2025
0
13
Justin Bieber es grabado bailando mariachi

Foto: Instagram

El mundo del espectáculo quedó sorprendido tras viralizarse un breve video en el que Justin Bieber baila al ritmo del mariachi, dejando ver su entusiasmo por la música tradicional mexicana y provocando reacciones apasionadas entre sus seguidores.

La escena ocurrió durante un acto promocional de SKYLRK, la marca de ropa ideada por Bieber, que reunió a invitados en un estudio musical. Entre los asistentes, un grupo de mariachis comenzó a interpretar Hermoso Cariño, clásico de Vicente Fernández.

Bieber no se resistió; se levantó, siguió la melodía con el cuerpo y empezó a moverse al compás, no sin antes tantear algunos pasos de cumbia suave.

 

Redes sociales estallan al ver el video de Justin Bieber

El clip se esparció por plataformas como Instagram, X (anteriormente Twitter) y Tik Tok con rapidez. Fanáticos y usuarios lo comentaron con emoción:

“Le diré a mis hijos que él es el mariachi loco.”

“De Justin Bieber a Justicio Bravo Martínez.”

“No sabía que Justin sabía bailar guaracha”.

“Justin, hermano, ya eres mexicano”.

Algunos usuarios destacaron que no es la primera vez que Bieber se involucra con sonidos mexicanos. En mayo pasado ya había sorprendido al incluir Cielito Lindo en una celebración íntima con Hailey, su esposa.

El arriesgado pero cálido gesto musical generó un fenómeno viral: cientos de miles de visualizaciones, compartidos y mensajes cariñosos en tiempos muy cortos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO 
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasFamososVideo viral
Articulo anterior

EXCLUSIVA: Gia Franceschi y Manuel Duarte revelan el dilema detrás de Salvador ...

Siguiente articulo

Conoce qué es y cómo tramitar la constancia de situación profesional de ...