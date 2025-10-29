Justin Bieber acude al juego 3 de Serie Mundial, pero su esposa se lo lleva antes del final del partido

Durante el juego 3 de la Serie Mundial entre los Blue Jays y Dodgers celebrado en Los Ángeles, California el cantante Justin Bieber apareció como un férreo simpatizante de los Blue Jays.

Llegó al Dodger Stadium enfundado en una camiseta celeste del equipo canadiense, número 57 a la espalda, junto a su esposa Hailey y su presencia logró captar la atención del público, la prensa y las redes sociales.

Aunque parecía muy interesado en apoyar a los Blue Jays ante Dodgers, se le captó despidiéndose en la séptima entrada y justificándose: “Me tengo que ir”. Las imágenes en redes sociales se volvieron virales, donde se ve al artista que parece disculparse con alguien y le ofrece una explicación mientras espera que pase su esposa, Hailey Bieber, para buscar la salida.

Los comentarios en redes además señalaron su renovada imagen, señalando “un aspecto impecable”, luciendo la cara completamente afeitada.