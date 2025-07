Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme

Justin Timberlake ha revelado que sufre de la enfermedad de Lyme, una afección grave que se contrae habitualmente por la picadura de una garrapata.

El anuncio lo hizo a través de una publicación en Instagram, donde explicó que el diagnóstico le permitió entender el “dolor nervioso masivo“, la “fatiga o enfermedad extrema” que sentía mientras estaba en el escenario.

Timberlake compartió que vivir con esta enfermedad puede ser incesantemente debilitante, tanto mental como físicamente. Aunque el diagnóstico inicial le causó sorpresa, le brindó la claridad sobre los problemas de salud que enfrentaba detrás de escena.

Esta confesión surge al finalizar más de un año de gira, la cual comenzó en abril de 2024, poco después del lanzamiento de su álbum Everything I Thought It Was. Durante este período, algunos seguidores y comentaristas notaron signos de fatiga o mala salud.

Persistencia en la gira y apoyo público

A pesar de los desafíos, Timberlake tomó la decisión de continuar con su gira, afirmando que la alegría que le da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía su cuerpo. Esta determinación le permitió crear momentos especiales con sus seguidores.

Su declaración en redes sociales generó una oleada de apoyo de los fans. La gira Forget Tomorrow de Timberlake lo posicionó en el décimo lugar del informe Boxscore de Billboard a mediados de año, con ganancias de 73.2 millones de dólares en 41 conciertos hasta finales de mayo.

Una enfermedad en aumento

La enfermedad de Lyme puede prolongarse por muchos meses o incluso años. Los síntomas incluyen erupciones cutáneas, fiebre, escalofríos, fatiga y dolores musculares y articulares.

Recientemente, ha habido un aumento en la prevalencia de esta enfermedad en Estados Unidos, especialmente a medida que el cambio climático contribuye a veranos más cálidos que favorecen la proliferación de garrapatas.