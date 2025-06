Kamala Harris acusa a Trump de usar Guardia Nacional para sembrar miedo

La exvicepresidenta Kamala Harris acusó al presidente Donald Trump de utilizar a la Guardia Nacional para sembrar miedo entre la población, tras su despliegue en las calles de Los Ángeles.

En un mensaje oficial compartido desde sus redes sociales, Harris afirmó que esta medida forma parte de una agenda “cruel y calculada” del actual gobierno. Aseguró que el objetivo no es proteger a la ciudadanía, sino generar temor en comunidades que exigen justicia.

“Desplegar la Guardia Nacional es una escalada peligrosa destinada a provocar caos”, expresó. También recordó que en los últimos días se han realizado redadas del ICE en el sur de California, lo que calificó como parte de una estrategia para dividir al país.

Kamala Harris subrayó que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas, en especial aquellas organizadas en defensa de los derechos de los inmigrantes. Señaló que tanto el LAPD como el alcalde y el gobernador han reconocido este carácter pacífico.

“La Administración no está actuando por seguridad pública, sino para sembrar miedo. Miedo a una comunidad que exige dignidad y el debido proceso”, denunció.

Finalmente, reiteró su respaldo a quienes se manifiestan: “Continuaré apoyando a los millones de estadounidenses que se están levantando para proteger nuestros derechos y libertades fundamentales”.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 8, 2025