Karateca sudcaliforniana busca trascender en el deporte profesional

La karateca Mai Flores, de 20 años, pasó a la etapa de primera fuerza buscando seguir creciendo en la disciplina, ya deja a un lado la categoría infantil y juvenil donde representó a Baja California Sur en competencias nacionales, en los Juegos Nacionales CONADE y festivales de su disciplina en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Con la llegada de ese proceso, disminuyen los eventos a los que se enfrenta un deportista, pero, se abre la oportunidad a otro tipo de competencias, o bien, tomar un receso para afrontar compromisos selectivos de cada deportista.

Flores actualmente se dedica a la nutrición, pero también está en busca de eventos que le ayuden a levantar su nivel de cara a buscar una representación olímpica o panamericana en futuras competencias donde vista los colores de la selección mexicana.

En entrevista, la deportista mencionó que parte de su tiempo libre orienta a compañeros de su gremio para salir adelante con consejos que tuvo durante su etapa como juvenil, aunado a ello como nutrióloga, los asesora para un mayor rendimiento.

“Siempre me ha apasionado el deporte y la nutrición. Cuando era joven, competía en karate y me di cuenta de cuánto podía influir la alimentación en mi rendimiento. Esto me llevó a estudiar nutrición y luego especializarse en nutrición deportiva […]

Los deportistas necesitan consumir suficientes calorías y carbohidratos para alimentar sus entrenamientos y competiciones, como también es esencial para ayudar al cuerpo a recuperarse del ejercicio y prevenir lesiones”.