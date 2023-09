“El Mariana” presume físico trabajado y Karely Ruiz le pone el ojo

Osvaldo Palacios, mejor conocido como “El Mariana”, ha estado compartiendo con sus seguidores los resultados de su trabajo en el gimnasio. Y vaya que ha dado resultados, ya que su musculatura está empezando a destacar. Esto ha llamado la atención de muchas personas, incluyendo a Karely Ruiz, quien parece tener un ojo puesto en él.

El streamer, que tiene 25 años, mostró con orgullo sus avances en el gimnasio con algunas fotos donde se pueden ver los avances en sus piernas, brazos, espalda y abdomen, resaltando que está notando cambios en su cuerpo. Además, dijo estar contento por el estilo de vida más saludable que ha empezado a optar.

“Lento pero seguro, me siento sano y no sabes la satisfacción que me da eso. Estoy seguro de que pronto seré el muñeco inflable que siempre quise ser”.