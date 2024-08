Karely Ruiz anuncia que está embarazada y se desatan las reacciones encontradas en redes

Karely Ruiz, la conocida influencer mexicana famosa por sus videos exclusivos para adultos en plataformas como OnlyFans, ha sorprendido a sus seguidores con una noticia inesperada: está embarazada y los usuarios de redes sociales no han tardado en reaccionar.

Ruiz compartió la alegría de su embarazo con un mensaje en su cuenta de Instagram, donde dice lo siguiente:

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí; te cuidaré y te amaré por siempre”.

Así reaccionaron las redes sociales por embarazo a Karely Ruiz

La noticia, que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, ha recibido una mezcla de reacciones. Mientras que muchos seguidores han inundado las plataformas con felicitaciones y buenos deseos para la futura madre, otros han mostrado críticas duras y, en algunos casos, comentarios ofensivos.

La controversia no es sorprendente dado el perfil de Karely Ruiz, conocida por sus provocativos contenidos en redes sociales, que a menudo despiertan tanto admiración como rechazo.

La vida del hijo de Karely Ruiz hasta el día que se entere del trabajo de su mamá pic.twitter.com/8hlizx3aUB — 𝕸𝖎𝖈𝖆𝖆¹⁴ 🇲🇽🇺🇸 (@kerrycopisto) August 24, 2024

entrando a X y lo primero que veo es que karely ruiz será mamá pic.twitter.com/OpKsIW1xvH — uri (@urieelsolis) August 24, 2024

Que Karely Ruiz está embarazada, wow. Lo más seguro es que al hijo le dirán Pinocho, pues estará hecho de varios palos. pic.twitter.com/n4hQYmy53O — Iván Estrada (@Estradamyers) August 24, 2024

A diferencia de sus anteriores momentos virales, que solían estar relacionados con sus aventuras amorosas o sus videos explícitos, esta es la primera vez que la influencer se convierte en trending topic por una noticia positiva.

A pesar de la ola de reacciones, algunos seguidores aún parecen escépticos, especulando que el anuncio podría ser una estrategia para aumentar su popularidad.

La publicación de Karely también ha llevado a una discusión sobre el impacto de su vida personal en su carrera profesional. La combinación de su éxito en el ámbito de entretenimiento para adultos con esta noticia personal ha puesto de relieve el debate sobre la autenticidad en las redes sociales y el equilibrio entre la vida pública y privada de las figuras públicas.

El hijo de Karely Ruiz cuando nazca. pic.twitter.com/kmsmmPjlBA — juan (@stripe_mx) August 24, 2024

Yo viendo que Karely Ruiz está embarazada: pic.twitter.com/qoolzc6uTR — Mariana (@maarianahzv) August 24, 2024

Podrán decir lo que quieran del futuro del hijo de Karely Ruiz, pero a ese morro no le va a faltar nada, y si quiere hasta papá le consigue Karely. — Heri Ortega (@HeriMago) August 24, 2024

El embarazo de Karely Ruiz marca un nuevo capítulo en su vida, y mientras la atención en torno a ella sigue creciendo, queda por ver cómo manejará la influencer este cambio significativo en su vida personal y profesional.