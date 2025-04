Karely Ruiz es criticada por tener los pechos caídos y ella responde furiosa

Karely Ruiz, reconocida modelo de OnlyFans, ha decidido responder con todo a los usuarios de redes sociales que no paran de criticar su cuerpo, en específico sus pechos que, aseguran, están caídos, tras haberse convertido en madre hace dos meses.

La joven originaria de Monterrey acudió a sus historias de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, para señalar que no entiende por qué los internautas hacen comentarios sobre su cuerpo, sobre todo porque recientemente se convirtió en madre.

“Muchas mujeres y hombres me dicen que mis boobies están casi en el suelo ¿por qué será?. Yo no me meto con nadie, lo único que hago es ayudar a la gente, a los perritos y todo, soy buena persona y todavía me ofenden”, aseveró.