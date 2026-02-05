Karely Ruiz vs Marcela Mistral encabezan Ring Royale 2026 en Monterrey: aún hay boletos y estos son los precios

La expectativa por el Ring Royale 2026 crece conforme se acerca la fecha del evento que combinará boxeo y espectáculo con celebridades de alto perfil, un formato que ha probado su capacidad de convocatoria en México. La función se realizará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey y todavía cuenta con boletos disponibles para el público.

El combate que concentra la mayor atención es el de Karely Ruiz contra Marcela Mistral, un duelo construido a partir de una rivalidad mediática que se arrastra desde hace años y que ahora se traslada al cuadrilátero. La pelea ha sido promocionada como el cierre simbólico de una historia que marcó la televisión regiomontana y que hoy se transforma en un evento deportivo de alto impacto.

La narrativa del enfrentamiento presenta a Karely Ruiz como una figura que convirtió la crítica en disciplina y experiencia sobre el ring, mientras que Marcela Mistral regresa a la competencia con la intención de demostrar que su fortaleza va más allá de la imagen pública. El choque de perfiles es parte central de la estrategia para mantener la atención del público durante toda la función.

Ring Royale es presentado por Poncho de Nigris y ha sido diseñado como un espectáculo integral, donde la preparación física de los participantes se combina con el atractivo mediático de sus trayectorias. La organización apuesta por peleas breves, intensas y pensadas para una audiencia que busca entretenimiento más allá del boxeo tradicional.

Los boletos para asistir al evento se comercializan a través de la plataforma SuperBoletos y cubren una amplia gama de precios, lo que permite desde accesos económicos hasta experiencias premium. Las entradas van desde los 377 pesos en zona Balcón hasta los 4 mil 563 pesos en la sección VIP, con opciones intermedias como Ring Side, Diamante, Retráctil Oro, Barrera, Preferente, Luneta y Butaca, entre otras.

La diversidad de precios responde a la expectativa de una alta asistencia y a la intención de llenar la Arena Monterrey con distintos perfiles de público, desde seguidores de las celebridades hasta aficionados al boxeo-espectáculo. La venta anticipada refleja un interés sostenido, aunque la organización confirmó que aún hay localidades disponibles.

Además del combate estelar, la cartelera incluye enfrentamientos que han generado conversación en redes sociales, como Aldo de Nigris contra Nicola Porcella, Abelito frente a Bull Terrier, El Patrón ante Chuy Almada y el duelo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, todos bajo la misma lógica de espectáculo y confrontación mediática.

La función apunta a consolidarse como uno de los eventos de entretenimiento más llamativos del año en Monterrey, al reunir figuras del deporte, la televisión y las redes sociales en un formato que privilegia la narrativa, la rivalidad y la experiencia en vivo.

