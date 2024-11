Karina de la O asume como primera delegada de Cabo San Lucas

Karina de la O tomó protesta como la nueva delegada electa de Cabo San Lucas, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Durante su mensaje, destacó la importancia de la participación femenina en la administración, asegurando que las mujeres pueden aportar ideas nuevas y valiosas al municipio. Además, señaló que trabajará estrechamente con el alcalde Christian Agúndez para impulsar el desarrollo de la delegación.

La delegada subrayó que asumir este cargo representa un doble compromiso y un reto, dado que será la primera mujer en ocupar el puesto. Aseguró que su enfoque estará en ser una representante cercana al territorio, comprometida a resolver las demandas de todos los sectores de Cabo San Lucas durante su mandato.

“Es un gran compromiso para mi ser la delegada de Cabo San Lucas, este es un doble compromiso porque va por primera vez una mujer; imaginense el compromiso que se tiene. No me da miedo, al contrario es un gran reto, soy una mujer de territorio, los que me conocen saben que no nos van a quitar la botas. Vamos a salir a las calles, conocer qué es lo que se necesita en las comunidades y sectores”.