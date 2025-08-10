Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 10 de Agosto, 2025
Critican a Karla Souza y Diego Klein por burlas durante una obra de teatro

Karla Souza y Diego Klein fueron acusados de interrumpir la obra El Show Debe Continuar en la CDMX con risas y comentarios fuera de lugar, lo que generó críticas del público y del protagonista.
Brenda Ireri Yáñez
10 agosto, 2025
Souza y Klein reciben críticas por burlarse en función de teatro

Fotografía Tribuna de Mexico

Karla Souza y Diego Klein reciben críticas por burlarse durante obra de teatro en el Foro Lucerna, en la Ciudad de México. El comportamiento de ambos actores durante la función fue señalado por el público y por el propio protagonista de la puesta en escena.

El incidente ocurrió durante el monólogo El Show Debe Continuar, interpretado por Marcos Radosh. De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, Souza y Klein no permanecieron en silencio, conversaron y se rieron en momentos que no correspondían con la trama.

Marcos Radosh abordó el tema en su canal “Las Mamás Presentan”, asegurando que las risas no coincidían con lo que sucedía en el escenario. Con tono crítico, dijo que se trató de una falta de respeto hacia su trabajo y el de los demás profesionales del teatro.

En redes sociales, las imágenes del momento generaron numerosos comentarios negativos. Usuarios calificaron la actitud de los actores como “maleducada” y “poco profesional”, mientras que otros lamentaron que figuras con experiencia en el medio no mostraran respeto hacia sus colegas ni hacia la audiencia.

Hasta el momento, ni Karla Souza ni Diego Klein han emitido una postura pública sobre lo ocurrido.

