Critican a Karla Souza y Diego Klein por burlas durante una obra de teatro

Karla Souza y Diego Klein reciben críticas por burlarse durante obra de teatro en el Foro Lucerna, en la Ciudad de México. El comportamiento de ambos actores durante la función fue señalado por el público y por el propio protagonista de la puesta en escena.

El incidente ocurrió durante el monólogo El Show Debe Continuar, interpretado por Marcos Radosh. De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, Souza y Klein no permanecieron en silencio, conversaron y se rieron en momentos que no correspondían con la trama.

Marcos Radosh abordó el tema en su canal “Las Mamás Presentan”, asegurando que las risas no coincidían con lo que sucedía en el escenario. Con tono crítico, dijo que se trató de una falta de respeto hacia su trabajo y el de los demás profesionales del teatro.

En redes sociales, las imágenes del momento generaron numerosos comentarios negativos. Usuarios calificaron la actitud de los actores como “maleducada” y “poco profesional”, mientras que otros lamentaron que figuras con experiencia en el medio no mostraran respeto hacia sus colegas ni hacia la audiencia.

Hasta el momento, ni Karla Souza ni Diego Klein han emitido una postura pública sobre lo ocurrido.

