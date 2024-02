¡Con mariachi! Karol G canta ‘El Rey’ de Vicente Fernández (VIDEO)

Luego de que Karol G, la aclamada cantante de reguetón, conquistó al territorio mexicano durante sus presentaciones como parte de su gira mundial, ahora, se robó la atención de los internautas al compartir un video cantando con mariachi.

Fue específicamente a través de su cuenta de TikTok, donde la colombiana enamoró al público mexicano luego de que difundió el “palomazo” que se convirtió en el broche de oro con el que cerró su visita a la República Mexicana.

Y es que era obvio, pues no podía marcharse sin probar parte de los íconos que caracterizan a nuestro país, tal y como lo es la música regional, por lo que en compañía de un mariachi, cantó ‘El Rey’, leyenda de Vicente Fernández.

Cabe destacar que según comentarios de los usuarios, la artista brindó su concierto exprés en una de las explanadas de Tequila, Jalisco, locación que sumó al ambiente de visitar territorio azteca.

Como era de esperarse, el clip se robó las miradas de miles de internautas, quienes expresaron su sorpresa al escuchar que Karol se alejó del género musical que la caracteriza.

Sin embargo, su emoción creció notablemente cuando notaron que no lo hacía nada mal, pues tanto los espectadores como los cibernautas aplaudieron el talento y la versatilidad de su voz.

Incluso, hubo quienes comentaron que Karol G debería abandonar el reguetón e incursionar en otro tipo de estilos:

“Así no Karol, así duele más”; “Los mexicanos te amamos a ti y a todos los hermanos colombianos!!!! Viva México y Colombia”; “Una serenata con Karol, si no no quiero nada!”; “Debería de sacar algo con mariachis”; “¿Hay algo que no haga bien esta mujer?”; “El mejor lugar tequila Jalisco viva México”; “La Karol g mexicana sí existe”, se lee en el audiovisual.