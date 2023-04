Karol G denuncia a revista por edición excesiva de sus fotos y defiende la belleza natural

La cantante urbana Karol G ha sido objeto de críticas por parte de los usuarios en las redes sociales después de que una revista publicara la portada de su última edición en donde la reguetonera aparece con bastantes cambios en su aspecto físico. Muchos han señalado que la imagen de la compositora parece haber sido editada en exceso, hasta el punto de que luce irreconocible.

Algunos comentarios que se han podido ver en las redes sociales han sido especialmente críticos, que incluso han llegado a pedir la prisión para el editor de las fotos. Otros han acusado a GQ de tratar de buscar la perfección en lugar de mostrar la realidad, señalando que esto puede ser muy perjudicial para la autoestima de las mujeres.

“Es comprensible que Karol G se haya molestado con la edición excesiva de sus fotos en la portada”, “Como fotógrafo, es evidente a simple vista que hay puntos que fueron retocados con Photoshop. No había necesidad de hacerlo, ya que Karol G es hermosa y, aunque hubiera estado de acuerdo con la edición, esta fue ejecutada de manera pésima”, “Quiero que la persona que editó las fotos de Karol G vaya presa. Todo el equipo debería ir preso, se pasaron de la raya”, “No sé qué decir de esta portada que le hizo GQ a Karol G. No entiendo lo que veo”, son algunos comentarios de los usuarios.

Ante esto, la intérprete de “Tusa” ha expresado su decepción con la portada señalando que la imagen no la representa, además de que su cara y cuerpo no son así en realidad. Asimismo, ha afirmado que se siente cómoda y feliz con su aspecto natural, y que le resulta muy frustrante que se hayan realizado tantas ediciones en la foto sin su consentimiento.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo de manera natural”, publicó la cantante.