Karol G en el show de medio tiempo de la NFL; dónde y a qué hora verlo EN VIVO gratis en México

La cantante Karol G encabezará el show de medio tiempo de la NFL el próximo viernes 5 de septiembre, en el marco del partido entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil.

Será la primera vez que un encuentro de la NFL se transmita en vivo y gratis por YouTube para todo el mundo (con algunas restricciones geográficas). La plataforma ofrecerá una experiencia interactiva para los fans, marcando el inicio de una nueva etapa en la relación NFL–YouTube.

Además de Karol G, el evento contará con Ana Castela, interpretando el himno nacional brasileño, y el saxofonista Kamasi Washington, encargado del himno de Estados Unidos.

¿Cómo ver EN VIVO el show de Karol G en México?

Si quieres seguir el espectáculo desde México, no necesitarás pagar ni contar con suscripciones especiales. La NFL transmitirá el juego completo y el show de medio tiempo de Karol G a través de YouTube, en una señal abierta para la mayoría de los países, incluido México.

Fecha: viernes 5 de septiembre de 2025

Hora de inicio del partido en CDMX: 7:00 p.m.

Hora aproximada del medio tiempo: 8:15 p.m.

Dónde verlo: canal oficial de la NFL en YouTube y YouTube TV (gratis). LEER MÁS: Alcalde Jacobo Rodríguez se realiza antidoping tras polémica con reportera



El partido de Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers inaugura la temporada 2025 y refuerza la presencia de la NFL en Latinoamérica. El año pasado, los fans dedicaron más de 350 millones de horas a ver contenido oficial de la liga en YouTube, lo que motivó esta transmisión histórica.