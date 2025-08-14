Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 14 de Agosto, 2025
Karol G en el show de medio tiempo de la NFL; dónde y a qué hora verlo EN VIVO gratis en México

Karol G se presentará en el medio tiempo de la NFL en Brasil; conoce la hora en México y cómo verlo EN VIVO gratis por YouTube.
Andrea Villarreal
14 agosto, 2025
Karol G en el show de medio tiempo de la NFL; dónde y a qué hora verlo gratis en México

Foto: YouTube

La cantante Karol G encabezará el show de medio tiempo de la NFL el próximo viernes 5 de septiembre, en el marco del partido entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil.

Será la primera vez que un encuentro de la NFL se transmita en vivo y gratis por YouTube para todo el mundo (con algunas restricciones geográficas). La plataforma ofrecerá una experiencia interactiva para los fans, marcando el inicio de una nueva etapa en la relación NFL–YouTube.

Además de Karol G, el evento contará con Ana Castela, interpretando el himno nacional brasileño, y el saxofonista Kamasi Washington, encargado del himno de Estados Unidos.

¿Cómo ver EN VIVO el show de Karol G en México?

Si quieres seguir el espectáculo desde México, no necesitarás pagar ni contar con suscripciones especiales. La NFL transmitirá el juego completo y el show de medio tiempo de Karol G a través de YouTube, en una señal abierta para la mayoría de los países, incluido México.

El partido de Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers inaugura la temporada 2025 y refuerza la presencia de la NFL en Latinoamérica. El año pasado, los fans dedicaron más de 350 millones de horas a ver contenido oficial de la liga en YouTube, lo que motivó esta transmisión histórica.

